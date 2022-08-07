Врач рассказала, зачем нужно иногда пить соленую воду

Пить слегка соленую или минеральную воду иногда необходимо для восполнения потери солей и микроэлементов. Об этом рассказала врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун в беседе с агентством "Прайм".

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При этом эксперт отметила, что людям с гипертонией или ишемической болезнью сердца наоборот необходимо ограничивать употребление солей.

По словам специалиста, человеку ежедневно необходимо употреблять 2,5 литра воды с учетом еды и напитков. В жару можно употреблять до 3,5 литра, а при физической нагрузке — до четырех литров. Однако необходимо учитывать состояние здоровья.