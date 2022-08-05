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1 час назад

К чему приводит отказ от сна после полуночи

Naukatv.ru

Отказ от сна после полуночи делает людей более импульсивными и заставляет воспринимать информацию в негативном ключе. Об этом говорится в научной статье, вышедшей в Frontiers in Network Psychology, о ней рассказали в Массачусетской больнице общего профиля (США).

К чему приводит отказ от сна после полуночи
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

Авторы работы предполагают, что у людей, которые бодрствуют после полуночи, в мозге происходят нейрофизиологические изменения. Они влияют на то, как мы взаимодействуем с миром. Особенно сильны изменения в системе вознаграждения мозга, участках, которые отвечают за контроль и обработку информации. Эти изменения могут сделать человека более склонным к негативному восприятию мира, к вредному поведению и принятию импульсивных решений, без продумывания последствий.

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«Основная идея заключается в том, что с глобальной эволюционной точки зрения ваши внутренние биологические циркадные часы настроены на процессы, которые способствуют сну, а не бодрствованию после полуночи»,

— говорит Элизабет Клерман, доктор медицинских наук, исследователь отделения неврологии Массачусетской больницы общего профиля.

Выводы могут иметь самые разные последствия для людей, которым необходимо бодрствовать ночью, включая пилотов, медицинских работников, полицейских и военнослужащих.

«Миллионы людей не спят посреди ночи, и есть достаточно веские доказательства того, что их мозг работает не так хорошо, как днем»,

— говорит Клерман.

Выбор пищи ночью также имеет тенденцию быть нездоровым — люди гонятся за большим количеством углеводов, жиров и обработанных продуктов и часто потребляют больше калорий, чем нужно.

Клерман объясняет, что циркадное влияние на нейронную активность мозга меняется в течение 24 часов, что приводит к различиям в том, как мы воспринимаем окружающий мир и реагируем на него. Например, положительный аффект (склонность рассматривать информацию в положительном свете) достигает наивысшей точки утром, когда человек настроен на бодрствование, и наименьшей — ночью, когда нужно настраиваться на сон. Тело также естественным образом вырабатывает больше дофамина ночью, что может изменить работу системы вознаграждения и мотивации в мозге и увеличить вероятность рискованного поведения.

Затем эта предвзятая интерпретация информации передается в те части мозга, которые отвечают за принятие решений и которые обычно контролируют негативные эмоциональные отвлечения, заставляя фокусироваться на целенаправленном поведении. Но эти части мозга также подвержены циркадным изменениям, которые могут ухудшить принятие решений, функционирование и расстановку приоритетов.

Так что ночью восприятие человека сужается и становится более негативным, он начинает принимать неверные решения.

Впрочем, ученые подчеркивают, что все еще требуется больше доказательств и исследований на широких выборках.

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