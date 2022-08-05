Гарвардская тарелка: как питаться, чтобы долго жить

Каждый человек когда-либо задумывался о том, как он питается. От того, что попадает в наш рот, зависит то, как функционирует организм. И это касается не только похудения, но и здоровья в целом. Врачи постоянно твердят, что правильное и сбалансированное питание помогает снизить риск многих заболеваний. Однако правильно питаться совсем не означает то, что вам надо сидеть на изнурительных диетах.

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Ученые из Гарварда создали проект, в рамках которого провели исследование и выявили, что должно быть в тарелке человека, который хочет быть здоровым и долго жить. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Овощи: основная часть рациона

Половину всего вашего рациона (½ тарелки) должны составлять овощи и фрукты. Рекомендуется употреблять преимущественно овощи, так как во фруктах есть глюкоза, которая может вызвать различные заболевания. При выборе этой части рациона врачи рекомендуют добавлять больше цвета. И чем разноцветнее будут овощи, тем лучше. Дело в том, что от цвета зависит то, каких витаминов в продукте больше всего. Если разнообразите рацион, то получите больше различных микроэлементов.

Цельнозерновые: неочищенные крупы

Дальше специалисты предлагают обратить внимание на то, сколько цельнозерновых в день вы употребляете. Они должны составлять ¼ вашей тарелки. Дело в том, что в них много медленных углеводов и клетчатки, таким образом, цельнозерновые насыщают вас надолго и дают энергию. Лучше отдать предпочтение именно этому виду углеводов, так как хлеб, белый рис и другие продукты могут влиять на уровень сахара.

В список лучших цельнозерновых входят: пшеница, киноа, овсянка, гречка, бурый рис и макароны из твердых сортов пшеницы.

Белок: строительный материал

Не секрет, что употребление белка очень важно для любого организма, так как это — строительный материал для всего скелета и мышц. Он должен составлять ¼ тарелки, как и цельнозерновые. Кроме того, эксперты рекомендуют разнообразить источники употребления белка. К ним относятся: рыба, нежирное мясо, фасоль и орехи. Употребление красного мяса они предлагают сократить, а также отказаться от переработанного мяса, например, бекона и сосисок.