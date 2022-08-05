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58 минут назад

Диетолог рассказал о самых полезных продуктах для кишечника

Мир24

Для здоровой работы кишечника человек должен принимать пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и пребиотики в виде пищевых добавок, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев, передает URA.ru.

Диетолог рассказал о самых полезных продуктах для кишечника
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам эксперта, именно пребиотики способны предотвратить рак толстого кишечника. При этом для получения пребиотиков обычная пища не подойдет. подчеркнул врач.

«Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна»,

– отметил Калиничев.

По словам диетолога, чтобы кишечник хорошо работал, человек не должен переедать мучного.

«Большинство современных людей страдает от обстипации (запоров). Основные причины – избыток мучного, дефицит клетчатки и гиподинамия»,

– заключил специалист.

ЗОЖ,
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