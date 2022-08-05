Диетолог рассказал о самых полезных продуктах для кишечника

Для здоровой работы кишечника человек должен принимать пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и пребиотики в виде пищевых добавок, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев, передает URA.ru.
По словам эксперта, именно пребиотики способны предотвратить рак толстого кишечника. При этом для получения пребиотиков обычная пища не подойдет. подчеркнул врач.
«Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна»,
– отметил Калиничев.
По словам диетолога, чтобы кишечник хорошо работал, человек не должен переедать мучного.
«Большинство современных людей страдает от обстипации (запоров). Основные причины – избыток мучного, дефицит клетчатки и гиподинамия»,
– заключил специалист.