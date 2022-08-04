3 работающих способа, как дольше сохранить здоровье зубов

По данным ВОЗ, распространенность кариеса среди взрослых составляет от 97 до 100 процентов. Можно подумать, что у россиян просто плохие зубы, хотя на самом деле, залог хорошего состояния зубов кроется не только в генах, но и правилах гигиены. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Регулярное посещение врача

Со стоматологами работает правило, что чем чаще вы заходите к ним на плановые проверки (раз в полгода), тем больше экономите бюджет. Число посещений индивидуально подбирает врач.

Слабые болезненные ощущения, изменение чувствительности, появление скола или трещины или небольшое повреждение эмали, изменение цвета зуба или потемнение зубов, возникновение неприятного привкуса во рту и появление крови – все это считается поводом посетить врача. Об этом рассказал стоматолог Керим Ульбашев.

Правильная чистка зубов

Многие пренебрежительно относятся к чистке полости рта, хотя это основа вашего здоровья. Зубы нужно чистить утром и вечером, используя не только зубную пасту, но и зубную нить, а также ирригатор. Вы удивитесь, как много кусочков пищи остается после еды в труднодоступных местах.

Правильная чистка зубов подразумевает тщательную проработку всей поверхности зубов и языка. Движения должны быть "выметающими", не плавными, но и не сильно жесткими. Двигаться следует от основания зуба к кромке. Чистка зубов должна длиться не менее двух минут.

Правильное питание

Человек со здоровыми зубами следит за тем, что он есть. Кислота и сахар отрицательно влияют на микрофлору ротовой полости. А наличие достаточного уровня кальция защищает зубы от разрушений. Черпать необходимые элементы можно из продуктов. Для зубов важен витамин D, фтор и кальций, которые содержатся в рыбе, птице, молочных продуктах и брокколи.