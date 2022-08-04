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59 минут назад

Диетолог назвала два запретных продукта для людей старше 60 лет

Москва24

Людям старше 60 лет лучше не употреблять инжир и курагу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Диетолог назвала два запретных продукта для людей старше 60 лет
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется",

– объяснила специалист.

По словам врача, частое употребление этих продуктов может повысить концентрацию глюкозы в крови, стать причиной диабета второго типа. "Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту они истощают поджелудочную железу", – объясняет Мухина.

Ранее диетолог Молли Хембри перечислила овощи, которые необходимо употреблять после 50 лет. Речь идет про шпинат, богатый витамином А и каротиноидами. Также специалист советует включать в рацион капусту кале, содержащую витамин D и кальций, брокколи, римский салат и свеклу мангольд.

ЗОЖ,Марият Мухина,
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