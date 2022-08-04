Ученые выяснили, что необходимо веганам для здоровья костей

Исследователи из Венского медицинского университета показали, что люди, придерживающиеся веганской диеты, имеют не менее здоровые кости, чем мясоеды, если занимаются силовыми тренировками. Статья опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Авторы сравнили данные 43 мужчин и женщин, соблюдающих растительную диету не менее пяти лет, и 45 мужчин и женщин, придерживающихся всеядной диеты не менее пяти лет. Исследователи обнаружили, что участники-веганы, которые хотя бы раз в неделю выполняли упражнения с отягощениями, используя тренажеры, свободные веса или упражнения с собственным весом, имели более крепкие кости, чем те веганы, которые не занимались спортом или занимались ездой на велосипеде или плаванием.