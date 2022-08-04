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2 часа назад

Ученые из Австрии выяснили, что веганам необходимы силовые тренировки для здоровья костей

Газета.Ru

Исследователи из Венского медицинского университета показали, что люди, придерживающиеся веганской диеты, имеют не менее здоровые кости, чем мясоеды, если занимаются силовыми тренировками. Статья опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Ученые выяснили, что необходимо веганам для здоровья костей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы сравнили данные 43 мужчин и женщин, соблюдающих растительную диету не менее пяти лет, и 45 мужчин и женщин, придерживающихся всеядной диеты не менее пяти лет. Исследователи обнаружили, что участники-веганы, которые хотя бы раз в неделю выполняли упражнения с отягощениями, используя тренажеры, свободные веса или упражнения с собственным весом, имели более крепкие кости, чем те веганы, которые не занимались спортом или занимались ездой на велосипеде или плаванием.

Они также обнаружили, что веганы и всеядные, которые занимались силовыми тренировками, имели схожую структуру костей. Недавние исследования показали, что растительная диета может быть связано с более низкой минеральной плотностью костей и повышенным риском переломов. Около 6% населения США придерживаются полностью растительной диеты, и их доля растет, поэтому работа ученых важна для веганов, которые хотят снизить риски, связанные с отказом от мяса.

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