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54 минуты назад

Что будет если съесть пчелу в мёде

Чемпионат.com

Врач советует отнестись к этому серьёзно. Но всё зависит от конкретного случая.

Что будет если съесть пчелу в меде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наверняка все мы в детстве сталкивались с укусом пчёл, но что, если вы проглотили насекомое, например, с напитком или мёдом? Рассказываем, что нужно делать.

Давайте рассмотрим два варианта.

В первом вы проглотили живую пчелу (например, в напитке, а насекомое случайно залетело к вам в рот). С большей долей вероятности пчелу просто смоет в желудок, где она быстро расщепится и в таком случае точно не вызовет аллергической реакции.

Если не повезёт – пчела может ужалить в моменте проглатывания – в горло или пищевод. Это будет неприятно, может вызвать острую боль, но если вы не аллергик, у вас нет незамедлительной реакции на пчелиные укусы, то жизни такой случай угрожать не будет. Стоит обратиться к врачу, чтобы специалист осмотрел место укуса и назначил противовоспалительные препараты, если такие понадобятся.

Если вы знаете, что страдаете от аллергии на укусы пчел и на продукты, произведённые пчелами, вызовите скорую и воспользуйтесь привычными антигистаминными препаратами до начала возникновения реакции.

Второй распространённый случай – пчела из мёда. Это абсолютно нормально, если в фермерском мёде обнаруживается мёртвая пчела, ведь пчёлы этот мёд производят. При разливе пасечник мог не заметить, как пчела попала в ёмкость. Скорее всего, пчела, утопившаяся в мёде, уже не жива, ужалить не сможет, она переварится в желудке и с большей долей вероятности не принесёт вреда.

Большинство видов пчёл довольно маленькие и вряд ли будут представлять какой-либо риск закупорки любой из частей пищеварительной системы. Более того, во многих культурах мёртвые пчелы считаются целебным средством. Их собирают и делают их них лекарства. Так что в какой-то степени съедение такой пчелы может стать лечебным. Если у вас нет аллергии.

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