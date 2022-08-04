Что будет если съесть пчелу в меде

Врач советует отнестись к этому серьёзно. Но всё зависит от конкретного случая.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Наверняка все мы в детстве сталкивались с укусом пчёл, но что, если вы проглотили насекомое, например, с напитком или мёдом? Рассказываем, что нужно делать.

Давайте рассмотрим два варианта.

В первом вы проглотили живую пчелу (например, в напитке, а насекомое случайно залетело к вам в рот). С большей долей вероятности пчелу просто смоет в желудок, где она быстро расщепится и в таком случае точно не вызовет аллергической реакции.

Если не повезёт – пчела может ужалить в моменте проглатывания – в горло или пищевод. Это будет неприятно, может вызвать острую боль, но если вы не аллергик, у вас нет незамедлительной реакции на пчелиные укусы, то жизни такой случай угрожать не будет. Стоит обратиться к врачу, чтобы специалист осмотрел место укуса и назначил противовоспалительные препараты, если такие понадобятся.

Если вы знаете, что страдаете от аллергии на укусы пчел и на продукты, произведённые пчелами, вызовите скорую и воспользуйтесь привычными антигистаминными препаратами до начала возникновения реакции.

Второй распространённый случай – пчела из мёда. Это абсолютно нормально, если в фермерском мёде обнаруживается мёртвая пчела, ведь пчёлы этот мёд производят. При разливе пасечник мог не заметить, как пчела попала в ёмкость. Скорее всего, пчела, утопившаяся в мёде, уже не жива, ужалить не сможет, она переварится в желудке и с большей долей вероятности не принесёт вреда.