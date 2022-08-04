Что такое глютен и так ли он вреден

В последние годы стало модно обвинять глютен во множестве страшных болезней. Врачи, диетологи, известные личности и вслед за ними сторонники здорового образа жизни объявили этот белок потенциально опасным и ненужным организму и стали активно рекомендовать всем без исключения безглютеновые или низкоглютеновые диеты. Но действительно ли глютен настолько вреден? «Лента.ру» вместе с экспертами разбиралась, как он влияет на организм, что будет, если исключить его из рациона и кому на самом деле нельзя употреблять этот белок.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Что такое глютен

Видео дня

Глютеном называется группа сложных растительных белков — глютенина и глиадина, которые содержатся в зерне ряда злаковых, в частности, в ячмене, ржи, пшенице, овсе и родственных им культурах, а также в их производных вроде полбы и булгура. В биохимическом составе глютена — более 20 ценных для организма человека аминокислот и такие витамины и минералы, как витамин Е, кальций, калий, фосфор, железо, цинк, медь и селен.

В сухом виде этот протеин не имеет вкуса и запаха, но при соединении с водой по консистенции становится похож на кисель или клей, из-за чего его также называют клейковиной. При нагревании он образует эластичные, хорошо тянущиеся сети, благодаря которым все ингредиенты теста и углекислый газ «склеиваются» между собой, что обеспечивает хлебу, макаронам и подобным им продуктам необходимую текстуру.

В каких продуктах содержится глютен

Список продуктов, которые содержат глютен, весьма обширен: в первую очередь это хлеб, выпечка, торты, сладости, макароны, пшеничная или ржаная мука, причем не играет роли, цельнозерновая она или нет, крупы и злаки (пшеничная, ячневая, перловая и манная крупы, полба, булгур, кускус), отруби.

Александра Пурига, кандидат медицинских наук, wellbeing-эксперт, отметила, что также этот белок присутствует в сухих завтраках, кашах быстрого приготовления, консервах, сосисках, колбасе и других полуфабрикатах и готовых блюдах, консервах, солоде и солодовых напитках (пиво, квас), чипсах, крепком алкоголе, мороженом, соевом соусе и йогуртах. По ее словам, производители нередко добавляют глютен в продукты качестве загустителя или стабилизатора и маркируют его на этикетке как модифицированный пищевой крахмал, гидролизат белка или гидролизованный растительный белок.

Почему глютен считается таким вредным

Для большинства людей глютен совершенно безвреден, но существует ряд патологий, из-за которых организм человека не может его нормально переваривать. Особое внимание ученые уделяют изучению целиакии и нецелиакийной повышенной чувствительности к глютену.

«При обострении целиакии начинаются сильные диареи с обильным выделением каловых масс, содержащих в себе непереваренные жиры, боли в животе со вздутием от накопившихся газов», — рассказал санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин.

По его словам, побочными эффектами нарушения переваривания пищи и всасывания питательных веществ при целиакии будут белково-энергетическая недостаточность, гиповитаминоз, железодефицитная анемия, дефицит витамина В12 и остеопороз. Кроме того, опубликованное в 2013 году исследование показало, что 30 процентов людей с этим аутоиммунным заболеванием жалуются на хронические головные боли и мигрени.

Ученые считают целиакию крайне редкой патологией, несмотря на то, что, по разным данным, гены HLA DQ2 и DQ8, которые могут спровоцировать эту болезнь, есть у многих, развивается она только у одного процента людей в мире.

В свою очередь, Тихомирова отметила, что не так давно врачи всего мира начали говорить об относительной непереносимости или нецелиакийной гиперчувствительности к глютену, которая более распространена, чем целиакия. Это состояние, когда у взрослых людей частично утрачивается фермент, который расщепляет глютен в тонком кишечнике. Из-за этого при употреблении содержащей данный белок пищи у человека начинает «крутить живот»: появляются метеоризм, вздутие, диареи, чередующиеся с запорами, и другие проблемы желудочно-кишечного тракта. Некоторые исследователи помимо синдрома раздраженного кишечника также фиксируют у людей с данной патологией железодефицитную анемию.

Однако стоит отметить, что на данный момент у ученых существуют сомнения в том, что нецелиакийную гиперчувствительность провоцирует именно глютен и в том, насколько эта чувствительность может считаться диагнозом. В частности, специалисты Всемирной гастроэнтерологической организации провели клиническое плацебо-контролируемое исследование и выяснили, что в 40 процентах случаев люди, принимавшие плацебо вместо глютена, жаловались на типичные симптомы непереносимости. И подобные результаты эксперимента не дают возможности судить о том, как часто встречается это состояние в действительности и каковы его точные причины.

Существуют надежные способы определить, что у человека непереносимость глютена или целиакия.

«Исключить целиакию поможет генетический тест. Помимо него для диагностики этого заболевания врач назначает биопсию тонкой кишки, а также анализ крови на антитела к деамидированным пептидам глиадина, трансглутаминазе и эндомизию», — рассказала Пурига.

Также существуют методы первичной самодиагностики. «Каждый при подозрении у себя непереносимости глютена может на пять дней убрать из рациона все, что его содержит. И если за это время самочувствие человека улучшится, значит, глютен ему действительно не друг, и о содержащих его продуктах стоит забыть навсегда», — добавила Тихомирова.

Лечение целиакии и непереносимости глютена

Медикаментозного лечения целиакии не существует, сообщил Дубинин. По его словам, единственным методом терапии является полное и пожизненное исключение из питания всех продуктов из пшеницы, ячменя, ржи (хлеба, макаронных и мучных изделий, круп), а также всего, что может содержать вышеперечисленные злаки. При непереносимости глютена можно употреблять безглютеновые продукты: блюда из риса, проса, кукурузы, гречихи, мясо, рыбу, в некоторых случаях разрешается включить в рацион сою.

«Пожизненная диета с исключением злаков может способствовать восстановлению слизистой оболочки тонкой кишки, прекращению расстройств кишечного тракта и улучшить общее состояние», — объяснил он.

Безглютеновую диету, как утверждает Пурига, должен подбирать исключительно лечащий врач на основании анализов. Эта система питания обязательно должна компенсировать нехватку витаминов, а также кальция и фолевой кислоты.

Можно ли придерживаться безглютеновой диеты здоровым людям

В последние годы на Западе и в России продукты с маркировкой gluten-free и безглютеновые диеты стали очень популярными. Однако масштабное исследование 2017 года показало, что отказ от этого протеина вреден для здоровья сердца. В результате эксперимента ученые выяснили, что люди, которые исключили из своего рациона глютен, а значит, и богатые клетчаткой цельные злаки, на 15 процентов чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист в области эпигенетики, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор в своей книге «Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд» также заявил, что те, кто без медицинских показаний перешел на безглютеновую диету, нередко отмечают, что их самочувствие значительно улучшилось. По словам ученого, чаще всего это происходит потому, что люди «выкидывают из рациона» в том числе и такие «мусорные» продукты, как пиво и фастфуд, которые провоцируют вздутие, повышенное газообразование и другие проблемы ЖКТ

Солидарна с ним и wellbeing-эксперт Пурига, которая рекомендовала не спешить бездумно внедрять в свою жизнь любые новые ЗОЖ-тренды. «В вопросах питания и здоровья стоит прислушиваться только к своему врачу, а не к лидерам мнений и знаменитостям, — заявила она. — Иначе есть риск предельно обеднить свой рацион, исключив из него целые группы важных продуктов, которые кто-то где-то в соцсетях назвал вредными». По словам специалистки, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Можно ли похудеть на безглютеновой диете

Ученые заявляют, что нет прямой связи между полным отказом от содержащих глютен продуктов и потерей веса. Более того, результат может быть обратным желаемому. Согласно исследованию чешских ученых, по сравнению с содержащими глютен продуктами, их gluten-free аналоги обычно более калорийны и при этом менее питательны.

Тем не менее похудеть на безглютеновой диете все-таки можно, если разумно подойти к коррекции рациона.