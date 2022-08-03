Врачи выяснили, как эффективнее тренировать мышцы рук

Исследователи из Университета Рицумейкан и Национального института фитнеса и спорта в Японии с помощью данных МРТ показали, что разгибания трицепса над головой увеличили массу мышц почти на 40% больше, чем тяга верхнего блока на трицепс. Статья опубликована в European Journal of Sport Science.

В исследовании приняли участие 14 мужчин и 7 женщин в возрасте около 23 лет. В течение 12 недель каждый из них тренировал одну руку, используя разгибание каната из-за головы, а другую — тягой верхнего блока с канатной рукоятью. Каждую неделю они увеличивали свой рабочий вес, а упражнения выполняли по 10 раз в пяти подходах.

Несмотря на то, что в разгибаниях из-за головы использовался меньший вес, это упражнение привело в итоге к большему росту мышц — на 40%. Замеры выполняли с помощью МРТ в начале и в конце исследования. Что касается силы, то обе руки увеличивали ее примерно одинаково.