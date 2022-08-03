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3 часа назад

Врачи показали, что разгибания трицепса на 40% эффективнее, чем тяга верхнего блока

Газета.Ru

Исследователи из Университета Рицумейкан и Национального института фитнеса и спорта в Японии с помощью данных МРТ показали, что разгибания трицепса над головой увеличили массу мышц почти на 40% больше, чем тяга верхнего блока на трицепс. Статья опубликована в European Journal of Sport Science.

Врачи выяснили, как эффективнее тренировать мышцы рук
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 14 мужчин и 7 женщин в возрасте около 23 лет. В течение 12 недель каждый из них тренировал одну руку, используя разгибание каната из-за головы, а другую — тягой верхнего блока с канатной рукоятью. Каждую неделю они увеличивали свой рабочий вес, а упражнения выполняли по 10 раз в пяти подходах.

Несмотря на то, что в разгибаниях из-за головы использовался меньший вес, это упражнение привело в итоге к большему росту мышц — на 40%. Замеры выполняли с помощью МРТ в начале и в конце исследования. Что касается силы, то обе руки увеличивали ее примерно одинаково.

По мнению исследователей, одной из возможных причин эффективности разгибаний является то, что при этом упражнении длинная головка трицепса удлиняется больше. Кроме того, уменьшение притока крови к трицепсам во время разгибания над головой могло увеличить метаболический стресс в мышцах и способствовать их гипертрофии.

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