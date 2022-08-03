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1 час назад

Россиянам рекомендовали отказаться от холодного душа в жаркие дни

Слово и Дело

Холодный душ лучше не принимать в жаркую погоду. С такой рекомендацией выступили эксперты Telegram-канала «Красота и здоровье».

Россиянам рекомендовали отказаться от холодного душа в жару
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Справиться с потом и дискомфортом во время высоких летних температур поможет горячая вода. Таким образом тело сможет подстроиться под обстановку окружающей среды и будет долго остывать. Организм в свою очередь начнет привыкать к жаре и перестанет страдать от перегрева, пишет yakutsk.ru.

«Совам» в период жары лучше перейти на сторону «жаворонков», так как утром можно заниматься спортом, гулять или просто сидеть на лавочке, сообщила ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова.

ЗОЖ,
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