Россиянам рекомендовали отказаться от холодного душа в жару

Холодный душ лучше не принимать в жаркую погоду. С такой рекомендацией выступили эксперты Telegram-канала «Красота и здоровье».

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Справиться с потом и дискомфортом во время высоких летних температур поможет горячая вода. Таким образом тело сможет подстроиться под обстановку окружающей среды и будет долго остывать. Организм в свою очередь начнет привыкать к жаре и перестанет страдать от перегрева, пишет yakutsk.ru.