Не заметил: 5 популярных мифов о переломах

Переломы происходят очень часто, каждый год в России около 9 миллионов человек ломают кости. "Рамблер" развеял мифы, связанные с этим процессом.

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Движение конечностью

Многие люди убеждены, что если произошел перелом, человек не сможет двигать конечностью. Однако это происходит не всегда. В большинстве своем, симптомами перелома будет боль, отек, деформация и щелчок, который услышит пострадавший. При этом только врач может установить тип перелома и назначить лечение. Если этого не сделать, кость может срастись неправильно и даже омертветь.

Перелом — это больно

Вы удивитесь, но переломы не всегда заметны. Существует множество случаев, когда человек падал на горнолыжном склоне, не замечал боли и весь день катался со сломанными пальцами. Перелом небольшой кости возможно пропустить мимо но рука, нога или ключица незамеченными не останутся.

Возраст и переломы

А вот этот миф правдив. С возрастом усвоение кальция из пищи и препаратов действительно снижается, к тому же из-за потери костной массы возникает остеопороз — снижение плотности костей. На это влияют травмы, генетика и гормональные сбои. Соответственно, переломы с большей легкостью настигнут пожилого человека.

Кости крепчают после перелома