Что нельзя делать, если насекомое заползло в ухо

Уши — крайне чувствительный орган, и внутреннее повреждение может сильно нарушить ваш слух. Слишком глубоко вставленная ватная палочка, застрявший мелкий камешек или жучок, заползший в слуховой канал, — все перечисленное выглядит как серьезная проблема. Ка извлечь из уха насекомое и не навредить здоровью, читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, какие действия нужно предпринять, чтобы извлечь жука, таракана или муху, оказавшуюся в полости уха. В первую очередь специалист советует закапать в ухо маслянистые капли, насекомое не сможет передвигаться.

Врач отметил, сто медицинский персонал специально обучен извлекать посторонние предметы из уха и имеет под рукой необходимое оборудование.