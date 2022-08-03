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1 час назад

Врач объяснил, что нельзя делать, если насекомое заползло в ухо

Letidor.ru

Уши — крайне чувствительный орган, и внутреннее повреждение может сильно нарушить ваш слух. Слишком глубоко вставленная ватная палочка, застрявший мелкий камешек или жучок, заползший в слуховой канал, — все перечисленное выглядит как серьезная проблема. Ка извлечь из уха насекомое и не навредить здоровью, читайте в нашей новости.

Что нельзя делать, если насекомое заползло в ухо
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, какие действия нужно предпринять, чтобы извлечь жука, таракана или муху, оказавшуюся в полости уха. В первую очередь специалист советует закапать в ухо маслянистые капли, насекомое не сможет передвигаться.

Врач отметил, сто медицинский персонал специально обучен извлекать посторонние предметы из уха и имеет под рукой необходимое оборудование.

Ранее «Летидор» писал о том, как оказать первую помощь ребенку при укусе насекомого.

ЗОЖ,Олег Абакумов,
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