Эксперты советуют отказаться от холодного душа в жару

Справиться с сильным потоотделением поможет горячая вода.
Специалисты советуют жителям нашей страны не пользоваться в жаркую погоду холодным душем. Оказывается, в борьбе с потом и дискомфортом от высоких температур помогает горячая вода, пишет yakutsk.ru.
Дело в том, что в момент приема горячего душа организм подстраивается под окружающую среду и долго остывает. Тело человека привыкает к жаре и легче переносит перегрев.
После холодного душа организму, наоборот, сложно найти нужный баланс. Он резко начинает бороться с температурными колебаниями, объяснили специалисты.