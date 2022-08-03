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2 часа назад

Эксперты советуют отказаться от холодного душа в жару

Волгоградская правда

Справиться с сильным потоотделением поможет горячая вода.

Эксперты советуют отказаться от холодного душа в жару
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты советуют жителям нашей страны не пользоваться в жаркую погоду холодным душем. Оказывается, в борьбе с потом и дискомфортом от высоких температур помогает горячая вода, пишет yakutsk.ru.

Дело в том, что в момент приема горячего душа организм подстраивается под окружающую среду и долго остывает. Тело человека привыкает к жаре и легче переносит перегрев.

После холодного душа организму, наоборот, сложно найти нужный баланс. Он резко начинает бороться с температурными колебаниями, объяснили специалисты.

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