Эксперты советуют отказаться от холодного душа в жару

Справиться с сильным потоотделением поможет горячая вода.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Специалисты советуют жителям нашей страны не пользоваться в жаркую погоду холодным душем. Оказывается, в борьбе с потом и дискомфортом от высоких температур помогает горячая вода, пишет yakutsk.ru.

Дело в том, что в момент приема горячего душа организм подстраивается под окружающую среду и долго остывает. Тело человека привыкает к жаре и легче переносит перегрев.