Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Врач рассказал о скрытых опасностях при неправильном беге

Вечерняя Москва

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о скрытых последствиях неправильного бега.

Врач рассказал о скрытых опасностях при неправильном беге
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, многие недооценивают бег с точки зрения физической нагрузки и вопреки своим силам стараются преодолевать большие дистанции.

— Средняя скорость бега — 10-13 километров в час, это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении 0,5-1 часа у человека задействована довольно большая группа мышц: четырехглавые мышцы бедра, прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, широкие мышцы бедра, икроножные мышцы, группа ягодичных мышц, подвздошно-поясничные поясничная, мышцы стоп, а также вспомогательные группы,

— отметил он.

Врач добавил, что количество задействованных мышц пропорционально риску получить травму — растяжения, разрывы, надрывы, вывихи, переломы, воспаления суставов и сухожилий. Кроме этого, бег без должной медицинской подготовки часто сопряжен с осложнениями на сердце.

При этом следует помнить и о водном балансе при занятиях бегом. Так, в жаркую погоду спортсмены могут терять до 1,5-2 литров воды в час, что составляет пять процентов от собственного веса. Поэтому, чтобы не почувствовать обезвоживание специалист советует пить достаточное количество воды до, во время и после тренировки. Также важно включить в рацион белок, сложные углеводы для поддержания уровня гликогена, а также витамин С.

ЗОЖ,Светлана Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители