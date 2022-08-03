Врач рассказал о скрытых опасностях при неправильном беге

— Средняя скорость бега — 10-13 километров в час, это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении 0,5-1 часа у человека задействована довольно большая группа мышц: четырехглавые мышцы бедра, прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, широкие мышцы бедра, икроножные мышцы, группа ягодичных мышц, подвздошно-поясничные поясничная, мышцы стоп, а также вспомогательные группы,

При этом следует помнить и о водном балансе при занятиях бегом. Так, в жаркую погоду спортсмены могут терять до 1,5-2 литров воды в час, что составляет пять процентов от собственного веса. Поэтому, чтобы не почувствовать обезвоживание специалист советует пить достаточное количество воды до, во время и после тренировки. Также важно включить в рацион белок, сложные углеводы для поддержания уровня гликогена, а также витамин С.