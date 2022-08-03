7 привычек для профилактики инсульта

Как снизить риск развития инсульта, рассказал доктор медицинских наук Виктор Шахнович. Врач-невролог перечислил привычки, которые являются лучшей профилактикой этого заболевания.

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В первую очередь необходимо следить за артериальным давлением, измеряя его регулярно. Если нормальные для вас показатели изменились, стоит обратиться за консультацией к врачу. Также необходимо контролировать уровень холестерина в крови.

Полезной является привычка много двигаться и делать зарядку. Проблемы с сосудами часто возникают вследствие сидячего образа жизни, поэтому следует уделять внимание физическим упражнениям.

Для профилактики инсульта стоит изменить рацион. Нужно есть больше свежих овощей, зелени, отказаться от чрезмерного употребления жареной мясной пищи. Стоит увеличить количество потребления морепродуктов.

Еще одна полезная пищевая привычка — есть виноград и имбирь. Их употребление в пищу позволяет предотвращать спазмы, улучшает кровообращение.

Из напитков стоит отдать предпочтение натуральным сокам и простой воде. Кроме того, полезным будет употребление вина в малых дозах.

— Алкоголь в небольших дозах способствует улучшению кровообращения. Но надо строго знать меру: женщинам в день разрешается выпивать не более 120–150 граммов красного вина, мужчинам — не более 240–300 граммов,

— отметил Шахнович в комментарии Life.ru.