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3 часа назад

Почему с возрастом люди слышат хуже

Вечерняя Москваиещё 1

О том, почему с возрастом снижается слух, рассказал врач-оториноларинголог областной больницы в Химках Павел Титов.

Почему с возрастом люди слышат хуже
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что еще в тридцатых годах прошлого столетия американские ученые определили, что есть ряд причин снижения слуха с возрастом.

Одной из основных называют проблемы с кровоснабжением лабиринта в ухе на фоне развившейся ишемии, а также из-за нарушений микроциркуляции, атеросклероза и изменения вязкости крови. В улитке происходит снижение кислородного питания волосковых клеток. Из-за этого начинаются сбои в передаче электроимпульсов и переносе их в кору мозга.

Кроме того, снижается пластичность черепа, на фоне чего ухудшается проведение звука. Кроме того, снижение слуха может произойти на фоне сбоя в каком-то конкретном отделе нервной системы, передает aif.ru.

ЗОЖ,Ольга Зайцева,Павел Титов,
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