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1 час назад

Пользу закаливания для иммунитета назвали мифом

Ferra.ruиещё 2

Российский врач-иммунолог Андрей Продеус развеял целый ряд популярных мифов об укреплении иммунитета.

Пользу закаливания для иммунитета назвали мифом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, такие активности, как прогулки на свежем воздухе и закаливание, а также употребление чеснока никак не укрепляют иммунитет. Например, умывание холодной водой он назвал лишь стрессовой нагрузкой на организм.

Вместе с тем Продеус отметил, что научно доказанным фактом является то, что укрепление иммунитета связано с правильным сбалансированным питанием и адекватным поступлением витаминов и минералов. В первую очередь это касается железа и витамина D.

Укрепление иммунитета — дело не двух–трёх недель, а задача, которую надо решать ежедневно. К тому же отдых на море нередко сопряжен с кишечными инфекциями, перегревом, солнечными ожогами. Андрей Продеус

Таким образом врач также развеял миф о пользе поездок на море в вопросе повышения общего иммунитета.

ЗОЖ,Андрей Продеус,
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