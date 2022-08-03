Пользу закаливания для иммунитета назвали мифом

Российский врач-иммунолог Андрей Продеус развеял целый ряд популярных мифов об укреплении иммунитета.

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По словам специалиста, такие активности, как прогулки на свежем воздухе и закаливание, а также употребление чеснока никак не укрепляют иммунитет. Например, умывание холодной водой он назвал лишь стрессовой нагрузкой на организм.

Вместе с тем Продеус отметил, что научно доказанным фактом является то, что укрепление иммунитета связано с правильным сбалансированным питанием и адекватным поступлением витаминов и минералов. В первую очередь это касается железа и витамина D.

Укрепление иммунитета — дело не двух–трёх недель, а задача, которую надо решать ежедневно. К тому же отдых на море нередко сопряжен с кишечными инфекциями, перегревом, солнечными ожогами. Андрей Продеус