Почему возникают нарушения сна и что с этим делать

Первый фактор - неприятная или тревожная ситуация: экзамен, важный разговор. Уже за несколько дней до события люди могут хуже спать, особенно те, у кого наблюдались и раньше тревожные расстройства. Следующий вариант - неприятное событие, которое уже случилось. Какой-то конфликт, который пока не разрешился, какой-то неприятный разговор, который закончился не в пользу собеседника. И в целом любая стрессовая ситуация, когда кто-то накричал, и после подобного события остался осадок – все это тоже может на какое-то время нарушать сон.



Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®