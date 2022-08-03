Почему возникают нарушения сна и что с этим делать

Хоть однажды каждый мучился и ворочался часами, пытаясь заснуть. Однако если в случае с предстоящим важным событием это понятная история, то о чем могут свидетельствовать нарушения сна, если видимых на то причин нет? "Рамблер" спросил у эксперта, как действовать в случае бессонницы и с чем она может быть связана.
Качество нашего сна напрямую зависит от нашего состояния. Стойкие нарушения сна – прямое показание для консультации у врача-психиатра.
Нарушения также вероятны, когда случилось или только случится в ближайшее время какое-то яркое и важное событие. Например, свадьба или путешествие, важная встреча с каким-либо человеком, которого очень давно ждали, – любое событие, которое приносит массу удовольствия. Эти события тоже могут нарушать сон.