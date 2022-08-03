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3 часа назад

Почему возникают нарушения сна и что с этим делать

Мира Маркина
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Хоть однажды каждый мучился и ворочался часами, пытаясь заснуть. Однако если в случае с предстоящим важным событием это понятная история, то о чем могут свидетельствовать нарушения сна, если видимых на то причин нет? "Рамблер" спросил у эксперта, как действовать в случае бессонницы и с чем она может быть связана.

Почему возникают нарушения сна и что с этим делать
Фото: unsplash.comunsplash.com

Качество нашего сна напрямую зависит от нашего состояния. Стойкие нарушения сна – прямое показание для консультации у врача-психиатра.

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Первый фактор - неприятная или тревожная ситуация: экзамен, важный разговор. Уже за несколько дней до события люди могут хуже спать, особенно те, у кого наблюдались и раньше тревожные расстройства. Следующий вариант - неприятное событие, которое уже случилось. Какой-то конфликт, который пока не разрешился, какой-то неприятный разговор, который закончился не в пользу собеседника. И в целом любая стрессовая ситуация, когда кто-то накричал, и после подобного события остался осадок – все это тоже может на какое-то время нарушать сон.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Нарушения также вероятны, когда случилось или только случится в ближайшее время какое-то яркое и важное событие. Например, свадьба или путешествие, важная встреча с каким-либо человеком, которого очень давно ждали, – любое событие, которое приносит массу удовольствия. Эти события тоже могут нарушать сон.

Также важно отметить, что любой дискомфорт может также на это влиять. Например, жара или, наоборот, холод. И многие подобные проблемы решаются очень просто: если холодно, приобретите термоодеяло или обогреватели, если жарко – кондиционеры. Если не соблюдать такие простые рекомендации, проблемы со сном будут возникать до тех пор, пока дискомфорт не будет устранен. И, конечно, различные психические расстройства могут способствовать нарушение сна. И именно поэтому, когда у человека стойкое нарушение сна, рекомендовано обращаться к специалисту – психиатру.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
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