Ученые назвали защищающую от маразма ягоду

Ученые из Университета Раша в американском Чикаго выяснили, что в клубнике содержатся компоненты, которые уменьшают воспалительные процессы в мозге. Предполагается, что это может защитить от болезни Альцгеймера.

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Исследователи выяснили, что взрослые люди старше 65 лет, которые регулярно употребляли клубнику, впоследствии имели гораздо меньшее количество белков в своем мозге, способных приводить к катастрофическим нейродегенеративные заболеваниям.

Исследование базировалось на патологоанатомических результатах 575 умерших пациентов, у которых изучался мозг. Средний возраст составил 91 год