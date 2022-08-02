Ученые назвали защищающую от маразма ягоду

Ученые из Университета Раша в американском Чикаго выяснили, что в клубнике содержатся компоненты, которые уменьшают воспалительные процессы в мозге. Предполагается, что это может защитить от болезни Альцгеймера.
Исследователи выяснили, что взрослые люди старше 65 лет, которые регулярно употребляли клубнику, впоследствии имели гораздо меньшее количество белков в своем мозге, способных приводить к катастрофическим нейродегенеративные заболеваниям.
Исследование базировалось на патологоанатомических результатах 575 умерших пациентов, у которых изучался мозг. Средний возраст составил 91 год
Тем не менее ученые предупреждают, что исследование было наблюдательным, оно не доказало наличия причинно-следственной связи между клубникой и снижением риска болезни Альцгеймера. Возможно, здесь имеется и какой-то другой фактор, передает «МедикФорум».