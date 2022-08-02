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2 часа назад

Названы преимущества ходьбы босиком

Newsru.com

Когда человек наступает босой ногой на мелкие камни, желуди или другие предметы, стимулируются мышцы ступни, которые никак не задействованы при ходьбе в обуви. Как сообщает Live 24, для таких прогулок оптимальнее всего будет выехать в лес или создать импровизированную дорожку для ходьбы босиком на загородном участке.

Названы преимущества ходьбы босиком
Фото: NEWSru.comNEWSru.com

При соприкосновении стоп с мелкими камешками, песком, ветками и другими природными неровностями стимулируются мышцы, бездействующие при ношении обуви. Для таких прогулок можно выехать в лес или создать собственную тропинку с «препятствиями» у себя на даче или в саду. Начало дорожки лучше заполнить мягким природным материалом, чтобы не испытать шок с первого же шага,

— пишет издание.

По данным СМИ, россиянам не стоит опасаться острых камней или мелких препятствий, так как кожа стоп достаточно грубая, чтобы выдержать столкновение с такими предметами. Однако перед прогулкой лучше осмотреться, чтобы не пораниться о что-то действительно острое. Также любителям ходьбы босиком не стоит переживать из-за грибка и бактерий, поскольку эти микроорганизмы предпочитают более теплую и влажную среду. Более того, они долго не проживут на поверхности босой ступни.

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