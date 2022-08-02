Что делать с болезненной шишкой на запястье

Ганглий — небольшое уплотнение на запястье, которое может провоцировать сильную боль и слабость в руке. Однако удалить уплотнение нельзя, так как через него проходит вена. Как бороться с кистой ганглия рассказала штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline Элли Кэннон.

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По ее словам, кисты ганглия являются самыми распространенным типами отеков и уплотнений. Они обычно расположены на тыльной стороне кисти запястья или в нижней части большого пальца. Такие уплотнения совершенно безвредны, однако причина их возникновения все еще неизвестна.

Если ганглий не вызывает беспокойства, то врачи рекомендуют не трогать его, так как он может спонтанно исчезнуть. Кэннон уточнила, что ганглий — не твердое образование, а заполнение кисты жидкостью.