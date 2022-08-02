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1 час назад

Что делать с болезненной шишкой на запястье

Вечерняя Москва

Ганглий — небольшое уплотнение на запястье, которое может провоцировать сильную боль и слабость в руке. Однако удалить уплотнение нельзя, так как через него проходит вена. Как бороться с кистой ганглия рассказала штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline Элли Кэннон.

Что делать с болезненной шишкой на запястье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, кисты ганглия являются самыми распространенным типами отеков и уплотнений. Они обычно расположены на тыльной стороне кисти запястья или в нижней части большого пальца. Такие уплотнения совершенно безвредны, однако причина их возникновения все еще неизвестна.

Если ганглий не вызывает беспокойства, то врачи рекомендуют не трогать его, так как он может спонтанно исчезнуть. Кэннон уточнила, что ганглий — не твердое образование, а заполнение кисты жидкостью.

Если же необходимо удалить кисту, то придется прибегнуть к отсосу скопившейся жидкости при помощи иглы. Но успех такой операции зависит от положения кисты и от наличия поблизости кровеносных сосудов, передает «МедикФорум».

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