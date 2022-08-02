Как восстановить микрофлору кишечника

Тяжесть и вздутие после еды, а также нарушения стула говорят о том, что микрофлора кишечника человека была нарушена. О том, как ее восстановить, рассказала нутрициолог и диетолог Евгения Новикова.

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— С чего начать? Исключите рафинированный сахар. Полностью. Сахар является пищей для грибка и провоцирует его рост. Употребляйте ферментированные продукты: это квашеная капуста, чайный гриб, капуста кимчи, кефир — в них содержатся лакто- и бифидобактерии,

— заявила Новикова.

Помимо этого, диетолог посоветовала добавить в ежедневный рацион больше клетчатки, чаще совершать пешие прогулки, спать минимум семь часов в сутки, минимизировать стресс и принимать синбиотики для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, передает «МедикФорум».

До этого врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды стоит обратиться к врачу для проведения обследования.