При каких симптомах после еды нужно обращаться к врачу

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды стоит обратиться к врачу для проведения обследования.

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Многие сталкиваются с изжогой после приема пищи. Если это состояние возникает изредка, то переживать не стоит. Но если изжога возникает чаще двух раз в неделю, а симптомы сохраняются, несмотря на применение лекарственных препаратов, то стоит пройти обследование.

Тошнота после приема пищи может быть симптомом таких заболеваний, как панкреатит, непроходимость кишечника, язвенная болезнь.