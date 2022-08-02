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9 минут назад

При каких симптомах после еды нужно обращаться к врачу

Вечерняя Москва

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды стоит обратиться к врачу для проведения обследования.

При каких симптомах после еды нужно обращаться к врачу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Многие сталкиваются с изжогой после приема пищи. Если это состояние возникает изредка, то переживать не стоит. Но если изжога возникает чаще двух раз в неделю, а симптомы сохраняются, несмотря на применение лекарственных препаратов, то стоит пройти обследование.

Тошнота после приема пищи может быть симптомом таких заболеваний, как панкреатит, непроходимость кишечника, язвенная болезнь.

После приема пищи может возникнуть головокружение. Следует прислушаться к своему организму, так как проблема может быть ранним симптомом серьезных заболеваний. Среди них гастрит, заболевания почек, расстройство щитовидной железы, аллергические реакции, передает aif.ru.

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