Геронтолог Прощаев назвал правила борьбы со старением

«Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже. Нет каких-то установленных норм, но ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, 2—3 раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наши когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте», — отметил Прощаев.