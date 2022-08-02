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3 часа назад

Геронтолог Прощаев назвал правила борьбы со старением

RT на русском

Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.

Геронтолог Прощаев назвал правила борьбы со старением
Фото: RT на русскомRT на русском

Нужно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это всё вносит вклад в создание когнитивного резерва, то есть устойчивой работы нейронов, сообщил специалист в разговоре с URA.RU.

«Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже. Нет каких-то установленных норм, но ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, 2—3 раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наши когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте», — отметил Прощаев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

ЗОЖ,Елена Соломатина,ВОЗ,
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