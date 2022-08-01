Как не пропустить рак легкого

Рак легкого является причиной большинства смертей в мире от онкопатологий. Это заболевание часто протекает скрытно и активно метастазирует. Причем мужчины страдают от рака легкого почти в десять раз чаще, чем женщины.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Первые признаки рака лёгкого таковы, что по ним нельзя однозначно сказать, чем именно болен человек. На начальном этапе заболевание может протекать бессимптомно. К ранним признакам рака легкого относятся:

— кашель (в том числе с «ржавой» мокротой);

— одышка;

— субфебрильная температура;

— немотивированная слабость;

— снижение аппетита и возможная потеря веса;

— головокружение, обморок, нарушение координации движений.

В процессе развития заболевания могут появиться более специфичные симптомы, такие как кровохарканье, боль в груди и хрипы при дыхании.

90% всех случаев рака легкого связано с курением, в том числе пассивным. К прочим факторам относят возраст старше 50 лет, загрязнение воздуха, контакты с канцерогенными веществами, радиоактивное облучение, рубцовые изменения в легких, вредные производственные факторы, наследственную предрасположенность, вирусные инфекции, хронические заболевания органов дыхания и эндокринные патологии.