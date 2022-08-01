Как не пропустить рак легкого

Рак легкого является причиной большинства смертей в мире от онкопатологий. Это заболевание часто протекает скрытно и активно метастазирует. Причем мужчины страдают от рака легкого почти в десять раз чаще, чем женщины.
Первые признаки рака лёгкого таковы, что по ним нельзя однозначно сказать, чем именно болен человек. На начальном этапе заболевание может протекать бессимптомно. К ранним признакам рака легкого относятся:
— кашель (в том числе с «ржавой» мокротой);
— одышка;
— субфебрильная температура;
— немотивированная слабость;
— снижение аппетита и возможная потеря веса;
— головокружение, обморок, нарушение координации движений.
В процессе развития заболевания могут появиться более специфичные симптомы, такие как кровохарканье, боль в груди и хрипы при дыхании.
90% всех случаев рака легкого связано с курением, в том числе пассивным. К прочим факторам относят возраст старше 50 лет, загрязнение воздуха, контакты с канцерогенными веществами, радиоактивное облучение, рубцовые изменения в легких, вредные производственные факторы, наследственную предрасположенность, вирусные инфекции, хронические заболевания органов дыхания и эндокринные патологии.
Более половины случаев онкозаболеваний легких выявляют во время профилактической флюорографии. Основой профилактики рака легкого является отказ от курения и вдыхания дыма рядом с курящими. Кроме того, необходимо защищать органы дыхания при взаимодействии с опасными веществами и во время работы на вредных производствах.