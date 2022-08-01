Стоматолог предупредила об опасности отбеливающих зубных паст

«Ни одна паста, ни один порошок не отбеливают зубы. Абразивные порошки пытаются агрессивно счистить налёт, царапая эмаль. Зубы становятся сильно чувствительные. Этими пастами и порошками можно только навредить эмаль, она становится матовая и ещё больше собирает налёт. Ни в коем случае нельзя использовать их для каждодневной практики».