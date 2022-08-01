Стоматолог предупредила об опасности отбеливающих зубных паст

Они сильно повреждают эмаль и провоцируют гиперчувствительность. В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-стоматолог, ортопед Камала Аллахвердиева отметила, что из-за таких средств со временем на зубах появляется всё больше налёта.
«Ни одна паста, ни один порошок не отбеливают зубы. Абразивные порошки пытаются агрессивно счистить налёт, царапая эмаль. Зубы становятся сильно чувствительные. Этими пастами и порошками можно только навредить эмаль, она становится матовая и ещё больше собирает налёт. Ни в коем случае нельзя использовать их для каждодневной практики».
Аллахвердиева порекомендовала выбирать средства для чистки зубов, проконсультировавшись со стоматологом. Наиболее безопасными она назвала зубные пасты с защитой от кариеса.