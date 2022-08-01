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28 минут назад

Стоматолог предупредила об опасности отбеливающих зубных паст

Говорит Москва

Они сильно повреждают эмаль и провоцируют гиперчувствительность. В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-стоматолог, ортопед Камала Аллахвердиева отметила, что из-за таких средств со временем на зубах появляется всё больше налёта.

Стоматолог предупредила об опасности отбеливающих зубных паст
Фото: pxhere.compxhere.com

«Ни одна паста, ни один порошок не отбеливают зубы. Абразивные порошки пытаются агрессивно счистить налёт, царапая эмаль. Зубы становятся сильно чувствительные. Этими пастами и порошками можно только навредить эмаль, она становится матовая и ещё больше собирает налёт. Ни в коем случае нельзя использовать их для каждодневной практики».

Аллахвердиева порекомендовала выбирать средства для чистки зубов, проконсультировавшись со стоматологом. Наиболее безопасными она назвала зубные пасты с защитой от кариеса.

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