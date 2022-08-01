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Врач перечислила возрастные проблемы со зрением

Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии областной больницы (г.о. Химки) Марина Илюхина рассказала, какие проблемы со зрением могут появиться после 40 лет.

Врач перечислила возрастные проблемы со зрением
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так может появиться проблема уменьшения размера зрачков. Такая проблема начинается на фоне ослабления мышц, которые ответственны за регуляцию зрачков. На этом фоне ухудшается реакция на световой поток. Люди начинают испытывать проблемы с чтением при ярком освещении.

Также может ухудшиться видимость при боковом зрении. Такую особенность игнорировать не стоит, особенно это важно для тех, кто и в пожилом возрасте продолжает управлять автомобилем.

Люди после 50 часто жалуются на повышенную сухость глаз.

— Связано это с тем, что в возрасте после 50 лет начинает снижаться выработка слезной жидкости. На этом фоне глаз увлажняется гораздо хуже, чем у молодых людей. При появлении повышенной сухости человек отмечает покраснение, слезотечение, особенно при ветре, резь в глазах,

— отметила офтальмолог в комментарии aif.ru.

Она добавила, что катаркта крайне распространена, и врачи нередко относят ее к числу естественных состояний старения организма. Справляются с ней хирургически — используются высокотехнологические операции, они эффективны и безопасны.

ЗОЖ,
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