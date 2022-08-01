Что будет с человеком после попадания яда змеи в рот

Если человек случайно проглотит яд змеи, то его жизни ничего не будет угрожать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-герпетолог Ян Ермолов.
— В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток,
— сказал он.
Собеседник «ВМ» добавил, что главным в данной ситуации является наличие аллергии на лекарственные компоненты и яд. Кроме того, зачастую ядовитые рептилии при укусе выпускают дозированное количество яда. По словам специалиста, есть вероятность, что вреда человеку он может не принести.
Ермолов напомнил, что при укусе ядовитой змеи следует вызвать скорую помощь. Пострадавшего необходимо срочно реанимировать и провести детоксикацию с помощью капельниц. Помимо этого, нельзя прижигать рану или разрезать ее. Для облегчения болевых спазмов можно принять «Но-шпу».