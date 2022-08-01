Простые привычки помогут нормализовать давление

Проблемы с давлением могут стать причиной многих различных заболеваний. Эксперты рассказали, какие привычки следует внедрить в свою жизнь, чтобы избежать скачков давления, сообщает PRIMPRESS.

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В первую очередь специалисты рекомендует не нервничать. Неконтролируемый стресс напрямую связан с высоким кровяным давлением. Опасен и хронический, и острый стресс и тревога, они могут спровоцировать различные сердечно-сосудистые заболевания, которые в свою очередь пробудят гипертонию.

Также необходимо следить за своим весом. Лишние килограммы могут повлиять на физическое и психическое здоровье. Большинство людей с гипертонией имеют лишний вес. Отчасти именно он провоцирует повышенное давление.

Необходимо делать легкую зарядку по утрам. 10-15 минут спорта после пробуждения нормализуют кровообращение и давление на весь день. Также улучшат общее состояние организма.