Как вылечить боли в шее в домашних условиях

Боли в шее чаще возникают у женщин, чем у мужчин, в основном они появляются из-за неправильного положения тела или перенесенного хронического стресса, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-остеопат Сергей Евдокимов. По его словам, часто от боли можно избавиться в домашних условиях, для этого достаточно выполнять упражнения для разработки подвижности шеи. В первую очередь, необходимо выровнять осанку, скорректировать положение тела и головы.