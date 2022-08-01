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37 минут назад

Как вылечить боли в шее в домашних условиях

Newsru.com

Остеопат Евдокимов объяснил, как вылечить боли в шее в домашних условиях.

Как вылечить боли в шее в домашних условиях
Фото: NEWSru.comNEWSru.com

Боли в шее чаще возникают у женщин, чем у мужчин, в основном они появляются из-за неправильного положения тела или перенесенного хронического стресса, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-остеопат Сергей Евдокимов. По его словам, часто от боли можно избавиться в домашних условиях, для этого достаточно выполнять упражнения для разработки подвижности шеи. В первую очередь, необходимо выровнять осанку, скорректировать положение тела и головы.

Садимся, выпрямляемся, ориентир на макушку. Глаза смотрят по горизонту. Медленно смотрим направо, стараясь заглянуть за плечо, потом налево. Можно использовать дополнительно руку, например, поставить на область виска и медленно давить. То же самое можно делать, ставя руку на лоб, то есть со средними усилиями пытаться надавить. Таким образом, разрабатываются мышцы, улучшается подвижность позвонков шейного отдела и кровоток, воспалительные процессы снижаются. Если есть признаки воспаления на уровне нервов или мышц, необходим прием противовоспалительных средств, можно использовать мази,

— объяснил Евдокимов.

Врач добавил, что если у пациента продолжаются сильные боли в области шеи, то нужна помощь остеопата. Обычно требуется пять базовых сеансов. Первые три проводятся через день-два, а последующие — раз в неделю или раз в две недели.

ЗОЖ,Сергей Евдокимов,
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