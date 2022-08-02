Россияне закупились витаминами

С июля 2021 года по июнь 2022-го россияне купили в 2,5 раза больше витаминов и биологических добавок, чем за предыдущий аналогичный период. Только в июне этого года продажи в данных категориях выросли на 25 процентов. Об этом со ссылкой на исследование «Сбер Еаптеки» пишет РБК.

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Чаще всего за 12 месяцев граждане покупали препараты, в состав которых входит витамин С — был зафиксирован рост продаж в 2,7 раза. В первые шесть месяцев 2022 года 50 процентов от продаж всех витаминов и БАДов пришлось на препараты с этим витамином. Также популярными товарами у россиян были препараты с витамином D, их приобретал каждый четвертый покупатель. Кроме того, граждане часто покупали препараты магния и поливитамины. Объем продаж упаковок витаминов и БАДов в России в первом полугодии 2022 года вырос на 16 процентов по сравнению со второй половиной прошлого года.

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Тенденция повышения спроса на витамины и БАДы объясняется разными факторами. Так, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева предполагает, что причина заключается в «росте культуры потребления БАД». Она также считает, что витамины стали особенно востребованы после начала пандемии COVID-19.

Ее точку зрения относительно беспокойства россиян о здоровье из-за последствий пандемии разделяет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По мнению эксперта, рост спроса возник из-за тревожности населения насчет распространения нового вируса, а также на фоне характерной для россиян тяги к самолечению. Она добавила, что чрезмерное потребление витаминов и БАДов может навредить человеку, поэтому отечественная система здравоохранения должна более активно просвещать население по этому вопросу.