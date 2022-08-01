Курение кальянов повышает риск рака легких

«Ведущим риском развития рака легкого является курение - с ним ассоциировано 90% случаев. <…> В кальянном дыме содержится большое количество угарного газа, табачного дегтя, тяжелых металлов и других канцерогенов. Общий объем дыма, который вдыхает человек, курящий кальян, значительно больше, чем у человека, курящего обычные сигареты. К тому же, курительная сессия кальяна может длиться и полчаса, и час. Все это делает его крайне опасным фактором для развития рака легких - даже опаснее, чем сигареты», - сказал Смолин.