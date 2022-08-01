Курение кальянов повышает риск рака легких

Вероятность развития рака легких при курении кальяна оценивается как более высокая, чем при употреблении сигарет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач-онколог, младший научный сотрудник научного отдела общей онкологии Московского клинического научного центра имени Логинова столичного департамента здравоохранения Сергей Смолин.
«Ведущим риском развития рака легкого является курение - с ним ассоциировано 90% случаев. <…> В кальянном дыме содержится большое количество угарного газа, табачного дегтя, тяжелых металлов и других канцерогенов. Общий объем дыма, который вдыхает человек, курящий кальян, значительно больше, чем у человека, курящего обычные сигареты. К тому же, курительная сессия кальяна может длиться и полчаса, и час. Все это делает его крайне опасным фактором для развития рака легких - даже опаснее, чем сигареты», - сказал Смолин.
Он отметил, что кровохарканье, резкая потеря веса и утомляемость являются поводами поскорее обратиться к врачу.
«Рак легкого характеризуется скрытым течением. Зачастую симптомы рака легкого возникают тогда, когда радикальное лечение уже невозможно, - например, при периферическом раке легкого. Для центрального рака легкого типичным симптомом будет кашель с кровохарканьем. Кроме того, резкая потеря массы тела, повышенная утомляемость - все это поводы обратиться к терапевту, который при необходимости направит к онкологу», - подчеркнул Смолин.
Врач также напомнил, что лучшая профилактика рака легких - отказ от курения, ведение здорового образа жизни и умеренные физические нагрузки.
Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается ежегодно 1 августа.