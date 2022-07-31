Какая вода вредит почкам: ответ врача

О пользе воды много информации в интернете, но мало кто знает, что вода может быть вредна для почек. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, какие вещества могут накапливать в себе почки, если пить плохую воду.

Почки – это непростой орган, который может начать давать сбои из-за плохой экологии, неправильного питания или не очень хорошей наследственности. Для того чтобы держать почки в тонусе, врачи обычно рекомендуют пить побольше воды.

Однако если вода содержит много железа, то постепенно в почках человека накапливаются вредные вещества, которые запускают необратимые последствия, сообщает «Газета.ru».

«Вода с высоким содержанием железа губительно сказывается на работе почек, лучше от нее отказаться. Если регулярно пить такую воду, то частицы вещества будут скапливаться в почках, к тому же преизбыток железа накладывает дополнительную нагрузку на орган и может спровоцировать развитие необратимых патологических процессов»,

– говорит Виктор Лишин.

Также, по мнению врача, людям стоит избегать переохлаждения. Особенно это касается тех, кто не привык к перепадам температур. Поэтому не нужно бросаться с головой в холодный омут.

«Если человек купается в холодной воде, особенно с непривычки (условно говоря, три раза за лето съездили на речку, искупались), то можно легко заработать воспалительный процесс»,