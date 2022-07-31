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39 минут назад

Ученые назвали пять продуктов, которые едят долгожители

Вечерняя Москва

Самые долгоживующие люди в мире стали предметом многих научных исследований. Ученые выяснили, что долголетию способствуют, в том числе, некоторые продукты.

Ученые назвали пять продуктов, которые едят долгожители
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалистов, фундук — это настоящий кладезь здоровья. Он обновляет человека как внутренне, так и внешне, позволяет поддерживать энергию. Этот орех укрепляет здоровье мозга и богат витаминами Е и В6.

Цельное зерно защищает здоровье кишечника и надолго сохраняет чувство сытости. Продукты из цельного зерна помогают контролировать уровень сахара в крови и уравновешивают давление. Они полезны при сердечных заболеваниях, дают энергию и уменьшают риск развития сахарного диабета.

Банан, укрепляющий память, входит в число продуктов для долгожителей. Этот фрукт улучшает пищеварение и защищает от онкологии.

Нут — достаточно высококалорийный продукт, он содержит витамины А, С, Е, К, витамины группы В, а также такие минералы как фосфор, калий, кальций, железо и магний. Поэтому нут занимает лидирующие позиции среди продуктов, которые употребляют самые долгоживущие люди. Он ускоряет восстановление клеток и тканей, является лекарством от таких состояний как инфекции и раны.

Богатая клетчаткой черная фасоль снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и работу кишечника. Также она богата витаминами А, В2, В3, В6 и В9. Содержит фолиевую кислоту, кальций, фосфор, цинк и магний. Она считается одним из самых полезных продуктов, способствующих долголетию, сообщается на портале Ensonhaber.

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