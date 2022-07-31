Какие продукты категорически нельзя есть диабетикам

Врач-эндокринолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет объяснила, какие продукты нельзя есть людям, страдающим сахарным диабетом.

Фурлет предупредила, что прежде всего диабетики должны отказаться от продуктов из переработанного мяса. К ним относятся колбасы, сосиски и другие продукты. В них содержатся свиные шкурки, сало, избыток соли, консерванты, ароматизаторы, крахмал, трансгенная соя и субпродукты.

Диабетикам важно отказаться и от различных консервов, а также плавленных сыров. Врач подчеркнула, что в плавленных сырах много рапсового или пальмового масла, а в консервах в целом большое количество соли, сахара, уксусной кислоты.

Также необходимо контролировать потребление отварного картофеля, так как в нём высокий уровень крахмала. А от сладкой газировки необходимо отказаться вовсе.