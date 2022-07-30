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25 минут назад

Россиянам назвали самые опасные продукты для диабетиков

Lenta.ru

Россиянам с сахарным диабетом следует воздержаться от употребления продуктов из переработанного мяса, которые в основном состоят из свиных шкурок и сала, субпродуктов, соли, консервантов, ароматизаторов, крахмала и трансгенной сои. Об этом рассказала врач-эндокринолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Россиянам назвали самые опасные продукты для диабетиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Подобный состав говорит о том, что от колбасы и сосисок в ежедневном рационе лучше воздержаться», — подчеркнула специалист.

Также она рекомендовала людям с сахарным диабетом отказаться от консервов и плавленого сыра, отметив, что первые содержат большое количество соли, сахара, уксусной кислоты, а вторые имеют в своем составе слишком много пальмового или рапсового масла.

Еще одним опасным для здоровья пациентов с диабетом продуктом может сказаться отварной картофель — в нем слишком много крахмала. Кроме того, лучше полностью исключить из рациона газированные напитки, особенно сладкие.

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