Перечислены преимущества скандинавской ходьбы

Вы сжигаете больше калорий Еще в 1995 году исследователи заметили, что скандинавская ходьба сжигает больше калорий, чем обычная — на 18% больше. Может уменьшить боль в конечностях Использование палок во время ходьбы позволяет распределить вес оптимальнее, уменьшая нагрузку на спину, колени и бедра. Улучшает силу рук и плеч. Скандинавская ходьба задействует ваши руки и плечи больше, чем обычная. Исследования показали, что такой вид физической активности может увеличить не только силу хвата рук, но и активность мышц плеч. Улучшает корпус тела. Скандинавская ходьба также задействует мышцы живота и спины больше, чем обычная. Уменьшает риск падения. К сожалению, по мере того, как мы становимся старше, мы с большей вероятностью спотыкаемся и падаем при ходьбе. Палки могут уберечь от этого. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы Исследования показывают, что скандинавская ходьба может улучшить сердечно-сосудистую систему всего за четыре недели. Позволяет ходить быстрее. Исследование показало, что скандинавская ходьба увеличивает среднюю скорость на 25% по сравнению с обычной ходьбой.