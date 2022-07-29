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13 минут назад

Врач рассказала, сколько воды надо пить в жару

Парламентская газета

В жаркую погоду в сутки надо выпивать от трех литров воды. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

Врач рассказала, сколько воды надо пить в жару
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Врач уточнила, что есть и некоторые ограничения. Во-первых, нужно понимать, что такое количество воды не стоит пить за один раз. Во-вторых, вода обязательно должна выводиться из организма. Для этого необходимо уменьшить количество соленых продуктов в рационе.

«Проблема в том, что соль задерживает воду. Если в жару много пить и позволять воде задерживаться в организме, то к концу дня или на утро можно обнаружить себя с отеками»,

— объяснила Белоусова и посоветовала вместо соли в качестве приправы использовать лимонный сок или петрушку.

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