Остеопат назвал необычный способ поднять иммунитет

«Гвоздестояние — это древняя практика. В ее основе лежит стимуляция нервных окончаний на ногах. То есть, когда человек становится на гвозди, происходит реакция, близкая к шоку. В это время все системы организма мобилизуются. Нервная система начинает проверять те отделы организма, где произошел, по ее мнению, сильный сбой. Массово выкидываются гормоны, в том числе адреналин и норадреналин. Которые регулируют многие процессы в нашем организме, в том числе иммунитет и все защитные механизмы»,