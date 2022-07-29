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1 час назад

Остеопат Евдокимов назвал необычный способ поднять иммунитет

Ura.Ru

Гвоздестояние стимулирует выработку гормонов, регулирующих иммунитет и иные защитные механизмы организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач остеопат Сергей Евдокимов.

Остеопат назвал необычный способ поднять иммунитет
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Гвоздестояние — это древняя практика. В ее основе лежит стимуляция нервных окончаний на ногах. То есть, когда человек становится на гвозди, происходит реакция, близкая к шоку. В это время все системы организма мобилизуются. Нервная система начинает проверять те отделы организма, где произошел, по ее мнению, сильный сбой. Массово выкидываются гормоны, в том числе адреналин и норадреналин. Которые регулируют многие процессы в нашем организме, в том числе иммунитет и все защитные механизмы»,

— объяснил Сергей Евдокимов.

По его словам, гвозди помогут справиться со страхами.

«На ногах находятся нервные окончания, которые напрямую переходят в спиной мозг. Поэтому, стимулируя ноги, можно простимулировать всю нервную систему. Это дает сильный психологический эффект. Эту практику можно использовать, как работу с зажимами и страхами. Наверное, вы слышали, что страх живет в ногах»,

— отметил врач.

Остеопат назвал основные противопоказания к гвоздестоянию.

«Это сердечные патологии, потому что выброс адреналина повышает давление, увеличивает сердцебиение. У человека, который имеет проблемы с сердцем, может быть обострение. Я бы не рекомендовал гвозди психически нездоровым людям. Любая дополнительная стимуляция может вызвать у них обострение заболевания. На тех, кто имеет патологии на уровне стоп и сосудистые заболевания ног, может также негативно повлиять»,

— заключил Евдокимов.

ЗОЖ,Сергей Евдокимов,
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