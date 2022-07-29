Эксперты указали на связь гормона голода с алкоголизмом

Специалисты МИИН объяснили, как гормон голода способен провоцировать набор веса и возникновение алкоголизма.

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Именно такой гормон, как грелин, отвечает за чувство аппетита, регулирует уровень сахара в крови, стимулирует желудочный сок и сон. Он также защищает сердечно-сосудистую и мышечную системы и влияет на ощущение, появляющееся за счет системы вознаграждения.

Последняя особенность и провоцирует набор веса и алкоголизм. Такая зависимость связана с высоким уровнем гормона голода, передает NVL. Специалисты сообщают, что грелин поступает в гипоталамус через кровь, где вырабатываются гормоны, отвечающие за голод, эмоции и жажду. Они растут при пустом желудке и сокращаются после поступления еды. Стресс также способен увеличивать уровень гормона.