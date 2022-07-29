Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Опасные последствия повышенного холестерина

RT на русскомиещё 1

Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель рассказал, что повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьёзные последствия для здоровья.

Опасные последствия повышенного холестерина
Фото: pxhere.compxhere.com

«Нет симптомов высокого уровня холестерина, строго говоря. Гиперхолестеринемия называется «молчаливым расстройством». В целом когда человек осознаёт это расстройство, артерии уже потеряли от 75% до 90% своей функциональности. Вот почему важно регулярно проверять уровень общего холестерина и триглицеридов в крови, чтобы как можно быстрее принять необходимые меры»,

— сказал врач в разговоре с «Известиями».

Среди осложнений повышенного уровня холестерина в крови медик выделил скопления бляшек на стенках артерий (атеросклероз), стенокардию и другие симптомы ишемической болезни сердца, а также сердечные приступы и инсульты.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители