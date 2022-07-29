Опасные последствия повышенного холестерина

«Нет симптомов высокого уровня холестерина, строго говоря. Гиперхолестеринемия называется «молчаливым расстройством». В целом когда человек осознаёт это расстройство, артерии уже потеряли от 75% до 90% своей функциональности. Вот почему важно регулярно проверять уровень общего холестерина и триглицеридов в крови, чтобы как можно быстрее принять необходимые меры»,