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4 часа назад

Может ли вам помочь вакуум живота

Катя Кобышева

Как же хочется найти одно простое упражнение, которое способно решить массу проблем. Многие к таковым относят вакуум живота. "Рамблер" рассказывает, что это за упражнение, как оно работает и стоит ли на него возлагать большие надежды.

Может ли вам помочь вакуум живота
Фото: UnsplashUnsplash

Вакуум живота включает поперечную и косые мышцы пресса и считается изолирующим. Когда-то это упражнение было популярно у бодибилдеров, например, его выполнял Арнольд Шварценеггер, чтобы великолепно выглядеть на соревнованиях.

Суть упражнения в том, чтобы максимально выпустить воздух из легких и напрячь мышцы пресса, при этом живот втянется сам собой и достаточно сильно.

Тренировка для плоского живота: видео

В конце концов это упражнение пошло в народ, а сейчас переживает новую волну популярности. Но исследований на эту темы было не так много, все они противоречат друг другу.

Так, в исследовании 1999 года утверждалось, что вакуум помогает уменьшить боли в пояснице, но в 2007 году другое исследование опровергло этот вывод, специалисты уточнили, что при болях в спине нужно укреплять все мышцы кора, а не только пресс. В 2015 году вышло еще одно исследование, в котором утверждалось, что вакуум не помогает снять боль.

Если есть жалобы на боль в пояснице, то в первую очередь нужно обращаться к специалистам — травматологу или хирургу. Врач осмотрит, назначит нужные исследования и даст персональные рекомендации. В том числе он может назначить выполнение вакуума в комплексе с другими упражнениями и процедурами, которые необходимы в вашем случае.

Профессиональные фитнес-тренеры говорят, что для успешного похудения нужно не только выполнять одно упражнение, но и наладить питание, режим труда и отдыха, возобновить тренировки.

ЗОЖ,Арнольд Шварценеггер,
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