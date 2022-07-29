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1 час назад

Что нужно есть для здоровья почек

Ferra.ru

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что нужно есть для здоровья и стабильного функционирования почек.

Что нужно есть для здоровья почек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Основой рациона для здоровья почек являются продукты растительного происхождения. Поэтому нужно регулярно употреблять фрукты, зелень, ягоды, овощи, богатые жидкостью. Также врач порекомендовала есть нежирные сорта мяса и рыбы в сочетании с сырыми фруктами и овощами.

Вредными для почек врач назвала молокопродукты, если ими злоупотреблять. К примеру, творог можно тесть не более 300 граммов в сутки. Не менее вредна в большом количестве и жирная белковая еда. Такие продукты могут оказать негативное влияние на почки.

«Также продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Поливитаминные препараты тоже могут навредить»,

— отметила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Дарья Русакова,
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