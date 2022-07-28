Врач рассказал, чем опасно безалкогольное пиво

Чрезмерное употребление безалкогольного пива может привести к набору веса и подавлению мужских гормонов у мужчин. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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Хотя в этом напитке не содержится алкоголь, он все равно может оказывать негативное влияние на организм, подчеркивает эксперт.

"В любом случае этот напиток содержит в себе достаточно большую калорийность. При длительном употреблении он будет вызывать увеличение веса, потому что этот напиток, так же как и алкогольный, содержит достаточно большое количество углеводов, которые достаточно быстро усваиваются", – говорит специалист.

Поэтому тем, кто имеет проблемы углеводного обмена или лишний вес, безалкогольное пиво лучше исключить, советует Арзамасцев.

Еще там есть вещества, которые могут подавлять мужские гормоны. Но нужно понимать, что это будет, если напиток употреблять постоянно и в больших количествах.

Евгений Арзамасцев – врач-диетолог, нутрициолог