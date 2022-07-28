Нутрициолог рассказал о понижающем уровень сахара соке

Черничный сок способен существенно понизить уровень сахара в крови: это будет особенно полезно для тех, кто страдает диабетом второго типа. Об этом заявил врач-нутрициолог Игорь Строков.

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— Исследование на мышах включает в список подобных продуктов черничный сок. Сок, извлеченный из черники, биотрансформированный бактериями из кожуры плодов, продемонстрировал сильный потенциал в качестве средства против ожирения и диабета, показывая снижение уровня глюкозы в крови на 35 процентов, — отметил специалист.

Он рассказал, что исследования биотрансформированного черничного сока доказали его сильное потенциальное воздействие против ожирения и диабета. Этот напиток может представлять собой новое терапевтическое средство, отметил эксперт. Черничный сок снижает гипергликемию у мышей с диабетом и может защитить молодых мышей с предиабетом от развития ожирения и диабета, сообщает «МедикФорум».

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