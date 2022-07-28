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6 минут назад

Нутрициолог рассказал о понижающем уровень сахара в крови соке

Вечерняя Москва

Черничный сок способен существенно понизить уровень сахара в крови: это будет особенно полезно для тех, кто страдает диабетом второго типа. Об этом заявил врач-нутрициолог Игорь Строков.

Нутрициолог рассказал о понижающем уровень сахара соке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Исследование на мышах включает в список подобных продуктов черничный сок. Сок, извлеченный из черники, биотрансформированный бактериями из кожуры плодов, продемонстрировал сильный потенциал в качестве средства против ожирения и диабета, показывая снижение уровня глюкозы в крови на 35 процентов, — отметил специалист.

Он рассказал, что исследования биотрансформированного черничного сока доказали его сильное потенциальное воздействие против ожирения и диабета. Этот напиток может представлять собой новое терапевтическое средство, отметил эксперт. Черничный сок снижает гипергликемию у мышей с диабетом и может защитить молодых мышей с предиабетом от развития ожирения и диабета, сообщает «МедикФорум».

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала, как улучшить работу мозга пациентам, страдающим от сахарного диабета.

Многие из них говорят, что при норме сахара начинает болеть голова, есть спутанность сознания, снижается работоспособность. Чтобы этого избежать, необходимо плавно снизить уровень глюкозы в крови.

ЗОЖ,Ольга Павлова,
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