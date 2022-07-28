Медики перечислили привычки, уничтожающие здоровье человека

Пять привычек способны лишить хорошего здоровья множество людей.

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Так, одной из наиболее вредных привычек врачи посчитали употребление алкоголя, сообщает журнал ETNT. Спиртное негативно влияет на печень и сердце, разрушая их.

Отдельным пунктом врачи выделили недосып. Недостаток сна приводит к формированию хронической усталости, депрессии и ряду других серьезных заболеваний.

Третьей опасной привычкой признан лишний вес. А между тем висцеральный жир повышает риск возникновения болезней сердца, диабета и вызывает проблемы с печенью.

Еще одна привычка, подрывающая здоровье, – недостаток физической активности. Медики предупреждают, что сидячий образ жизни вызывает повышение уровня холестерина и сахара в крови.