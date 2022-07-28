Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
47 минут назад

Медики перечислили привычки, уничтожающие здоровье человека

Волгоградская правдаиещё 1

Пять привычек способны лишить хорошего здоровья множество людей.

Медики перечислили привычки, уничтожающие здоровье человека
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, одной из наиболее вредных привычек врачи посчитали употребление алкоголя, сообщает журнал ETNT. Спиртное негативно влияет на печень и сердце, разрушая их.

Отдельным пунктом врачи выделили недосып. Недостаток сна приводит к формированию хронической усталости, депрессии и ряду других серьезных заболеваний.

Третьей опасной привычкой признан лишний вес. А между тем висцеральный жир повышает риск возникновения болезней сердца, диабета и вызывает проблемы с печенью.

Еще одна привычка, подрывающая здоровье, – недостаток физической активности. Медики предупреждают, что сидячий образ жизни вызывает повышение уровня холестерина и сахара в крови.

Последней вредной привычкой оказалось курение, провоцирующее развитие сердечно-сосудистых патологий, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и их рака.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители