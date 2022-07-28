Почему нельзя класть «мобильник» рядом с головой во время сна

Положить мобильный телефон поближе, чтобы удобно было вовремя ответить на звонок или отключить будильник, казалось бы, что может быть естественней? Однако такая локация мобильного устройства может нести в себе угрозу здоровью ее владельца. В чем именно состоит опасность, Pravda.Ru рассказал невролог Игорь Орлов. По словам врача, есть три момента, на которые обладатели смартфонов должны обратить внимание.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Прежде всего, говорит специалист, телефон мешает спать разными звуками и вибрациями от приходящих сообщений: если не отключить звук, человек будет постоянно просыпаться, и он проснется неотдохнувшим. К тому же, зная, что телефон рядом, человек, даже против своей воли, «на автомате», будет ждать звонков или сигналов от сообщений, что также сделает его сон неглубоким, помешает расслабиться и полноценно отдохнуть.

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И наконец, третий момент касается непосредственно здоровья.

«Было много проведено исследований по поводу электромагнитных волн, и телефон является источником электромагнитных волн, в том числе и приемником, то есть в момент передачи сигнала их уровень сильно повышается, и это влияет на состояние, на функционирование нашей центральной нервной системы, в частности головного мозга. Есть опять же данные, что это увеличивает риск развития опухоли головного мозга»,

– пояснил Орлов.

В связи с этим врач не рекомендует размещать на ночь телефон поблизости, особенно рядом с головой.

«Лучше его, конечно, выключить или перевести в так называемый спящий режим и находиться от него подальше, как, собственно говоря, и ото всех источников электромагнитных излучений, как, например, телевизор, приемники и так далее»,

– напоминает невролог.