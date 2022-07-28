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41 минуту назад

Чем опасны физические нагрузки в жару

Ferra.ru

Уход за дачей, утренняя пробежка, работа на свежем воздухе – все это полезно, но летом в жару это может быть и опасно. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на врача-терапевта «Инвитро-Приволжье» Наталью Просянникову.

Чем опасны физические нагрузки в жару
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц Наталья Просянникова Врач-терапевт

К тому же, любые интенсивные физические нагрузки грозят обезвоживанием организма, если не пить достаточно воды в процессе нагрузок. По словам врача, вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению.

Если же вы не можете отказаться от тренировок на свежем воздухе, то Просянникова советует заниматься в утренние и вечерние часы, так как температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время, что способствует большей продуктивности тренировок.

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