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2 часа назад

7 причин почему вам так хочется соленого

Ferra.ru

Соль нужна организму человека, чтобы нормально функционировать. Но если вам вдруг захотелось солёной пищи, то это может указывать на проблемы со здоровьем.

7 причин почему вам так хочется соленого
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы почувствовали внезапную тягу к солёным продуктам, то, возможно, у вас возникло какое-то из этих нарушений работы организма.

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Обезвоживание. Если организму не хватает воды, то человека начинает тянуть к солёной пище или он начинает чувствовать жажду. Из других признаков такого состояния - головокружение, влажная и холодная кожа, головная боль, сильная жажда, раздражительность, перепады настроения, судороги или мышечные спазмы, учащённый пульс, уменьшение количества мочи.

Дисбаланс минеральных веществ. В этом случае уровень натрия в организме снижается. Также при дисбалансе человек сталкивается с усталостью, тошнотой, головной болью, сильной утомляемостью, перепадами настроения, спутанностью сознания. Могут даже происходить обмороки.

Болезнь Аддисона. Из-за этого заболевания надпочечники не могут производить нужное количество гормонов, поэтому люди могут хотеть съесть что-нибудь солёное. Кроме того, среди симптомов болезни Аддисона встречаются потеря веса, аппетита, упадок сил, повышенная утомляемость, бледная кожа, тёмные пятна на ней, гипотония (пониженное давление), диарея, язвы во рту.

Синдром Барттера. Этот синдром возникает с рождения. При таком заболевании натрий полностью выводится из организма человека с мочой. Также среди признаков синдрома Барттера - гипотония, слабость мышц или спазмы, небольшой вес, чрезмерное мочеиспускание, камни в почках, запоры.

Стресс. Из-за стресса в организме повышается уровень гормона кортизола. И при помощи солёных продуктов тело пытается как раз справиться со стрессом: научные исследования показывают, что у тех, у кого в организме много натрия, в периоды стресса ниже уровень кортизола.

Токсикоз и диарея во время беременности. Всё это может вызвать обезвоживание, поэтому и может тянуть к солёному.

Предменструальный синдром. Желание съесть солёную пищу относится к признакам этого синдрома. Также при ПМС у женщин наблюдается бессонница, вздутие живота, перепады настроения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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